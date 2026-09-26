В Краснодаре два подъезда дома на улице Рашпилевской остались без газа

В Краснодаре два подъезда дома на улице Рашпилевской, 150 остались без газа после того, как жильцы не обеспечили доступ специалистам АО «Краснодаргоргаза» в большинство квартир. Из 30 квартир второго и третьего подъездов газовиков впустили только в шесть, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты проводили плановое ежегодное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Во время опрессовки они зафиксировали значительное снижение давления в стояках обоих подъездов.

Для выявления возможной утечки или неисправности необходимо было обследовать квартиры и перекрыть запорные краны на газовом оборудовании, чтобы создать в стояке замкнутую цепь для диагностики. Из-за отсутствия доступа специалисты ограничили подачу газа в соответствии с постановлением правительства РФ №410.

Сейчас в доме обследуют вентиляционные каналы. Возобновить техническое обслуживание и подачу газа планируется утром 28 сентября при условии, что жильцы обеспечат специалистам доступ в квартиры.

Анна Гречко