В Северском районе Кубани восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение после атаки беспилотников. В результате падения обломков были повреждены две воздушные линии, без электричества остались три подстанции. К 14:00 подачу электроэнергии жителям района восстановили, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ночью 26 сентября Северский район подвергся атаке БПЛА. По уточненным данным оперштаба края, в результате падения обломков погибли три человека, еще двое пострадали. Обломки также повредили жилой дом, на территории двух предприятий произошли возгорания.

Следственный комитет России сообщил о начале расследования обстоятельств атаки на Краснодарский край и гибели людей. Ведомство намерено дать правовую оценку произошедшему.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь на 26 сентября с 20:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 645 БПЛА самолетного типа над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. В числе регионов, над которыми фиксировались беспилотники, был Краснодарский край.

Анна Гречко