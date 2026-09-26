Оперштаб: в Северском районе Кубани при падении обломков БПЛА погибли 3 человека
По уточненным данным, в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника погибли три человека, еще двое пострадали. Возгорания на территории двух предприятий ликвидированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Обломки БПЛА также повредили жилое здание. Из-за атаки произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено.
Кроме того, без электроснабжения остаются около 26 тыс. жителей. На поврежденных участках проводятся ремонтные работы.
О последствиях атаки утром 26 сентября первым сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально глава региона заявил о погибших и одном пострадавшем, находившемся в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу. Господин Кондратьев поручил руководству Северского района оказать помощь пострадавшему и семьям погибших.
Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки беспилотников на Краснодарский край. Надзорное ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему.