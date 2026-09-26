В Новороссийске долю отходов для переработки хотят увеличить до 10%

В Новороссийске планируют модернизировать сортировочную линию на мусорном полигоне, что позволит увеличить объем отходов, направляемых на переработку, с 7% до 10%. Сроки проведения работ пока не уточняются, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас на полигон поступают отходы из Новороссийска и Геленджика. Около 7% из них сортируется и передается на переработку. Кроме модернизации сортировочной линии, на полигоне строятся новые карты для размещения отходов и создается участок компостирования.

Накануне объект посетили глава Новороссийска Андрей Кравченко, вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун и представители ППК «РЭО». По итогам осмотра также обсудили соблюдение природоохранных требований при эксплуатации полигона.

Отдельное внимание на совещании уделили контейнерным площадкам. В Новороссийске насчитывается около 4 тыс. таких объектов. За последний год модернизированы 30 площадок и построены 19. При этом власти получили замечания по темпам их обустройства: жители города регулярно жалуются на переполненные контейнеры.

Ранее сообщалось, что администрация Новороссийска уведомила о начале общественных обсуждений по реконструкции мусорного полигона ООО «Терра-Н» с увеличением его мощности. Обсуждения проходили с 7 мая по 6 июня включительно.

Анна Гречко