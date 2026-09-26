В Майкопе строят 7 многоквартирных домов на 1,5 тысячи квартир

В Майкопе в составе жилого комплекса «Долина» строятся семь многоквартирных домов общей площадью около 109 тыс. кв. м. Проект на 1,497 тыс. квартир реализует ООО СЗ «Крымскстроймонтаж» в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы комплексного развития территорий, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жилая площадь комплекса составит около 75 тыс. кв. м. Помимо домов, проект предусматривает создание инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе школы и детского сада, а также парковочных пространств.

В 2025 году в Адыгее было введено в эксплуатацию 23 многоквартирных дома общей площадью более 122 тыс. кв. м. Строительство велось с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

Проект «Долины» предполагает комплексное освоение территории: застройщик должен обеспечить новые дома необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройством. Предусмотрено создание условий для проживания, обучения и повседневного обслуживания жителей комплекса.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по итогам 2025 года в Республике Адыгея возвели свыше 600 тыс. кв. м жилой недвижимости. Объемы строительства в регионе выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году в республике ввели 565,6 тыс. кв. м жилья, что составило 1,13 кв. м на человека.

Анна Гречко