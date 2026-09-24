Главные новости за 24 сентября. Новороссийск

Транспортная группа Fesco изменила схему доставки контейнерных грузов из Анкары в Россию. Российским портом назначения вместо Новороссийска стал Санкт-Петербург.

Краснодарский краевой суд вынес приговор двум участникам банды, которые, по данным суда, похитили и убили жену предпринимателя из Новороссийска. Карен Тороян приговорен к пожизненному лишению свободы, Ашот Агаян — к 21 году колонии строгого режима.

Около 160 деревьев получили повреждения в заповеднике «Утриш» после пяти пожаров, возникших 8 сентября в результате атаки с применением БПЛА. Около 70 уничтоженных огнем деревьев относятся к редким и исчезающим видам.

Власти Новороссийска опровергли сообщения о планах построить в городе объект для замораживания тел умерших в жидком азоте. Проект «Проматорий: от прощания к возрождению» предполагает создание центра для увековечения памяти об умерших домашних животных.

В Новороссийске готовятся к конкурсу на пост главы города. Депутаты комитета городской думы по законности и правопорядку рассмотрели проект решения о его проведении. Сам конкурс, как ранее сообщал глава города Андрей Кравченко, планируется объявить в двадцатых числах октября.

В акватории морского порта Новороссийск 24 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 21:00 до 23:00.