Члену банды по делу об убийстве жены бизнесмена из Новороссийска дали пожизненный срок

Краснодарский краевой суд вынес приговор двум участникам банды, которые, по данным суда, похитили и убили жену предпринимателя из Новороссийска. Карен Тороян приговорен к пожизненному лишению свободы, Ашот Агаян — к 21 году колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2023 году мужчины вошли в состав банды, созданной Ридваном Алиевым для похищения женщины с целью получения выкупа. Сначала злоумышленники попытались угнать автомобиль, связав его владельца и поместив в багажник. Попытка не удалась.

24 ноября участники группы угнали другой автомобиль и на нем выследили женщину. Ее похитили и вывезли в лес, где убили. После этого тело оставили у ручья и скрылись.

В тот же вечер мужу погибшей, предпринимателю из Новороссийска, сообщили, что его жена якобы находится в живых, и потребовали 26 биткоинов. На тот момент сумма оценивалась в $984 тыс., или 87,5 млн руб. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении Ридвана Алиева прекращено в связи с его смертью по нереабилитирующим основаниям.

Тороян получил пожизненный срок в колонии особого режима и штраф 500 тыс. руб. Агаяну назначили 21 год колонии строгого режима, штраф 400 тыс. руб. и два года ограничения свободы.

Кроме того, суд взыскал с Торояна в пользу потерпевших 11,8 млн руб. компенсации морального вреда, с Агаяна — 10,5 млн руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Наталья Белоштейн