В море у берегов Новороссийска дважды проведут учения военно-морской базы

В акватории морского порта Новороссийск 24 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 21:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В ходе учений военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. Предусмотрено проведение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории порта. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и другие средства для занятий водными видами спорта.

Вячеслав Рыжков