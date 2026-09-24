Fesco сменила российский порт для контейнеров из Анкары с Новороссийска на Петербург

Транспортная группа Fesco изменила схему доставки контейнерных грузов из Анкары в Россию. Российским портом назначения вместо Новороссийска стал Санкт-Петербург, следует из сообщения компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Перевозка начинается с железнодорожного участка между Анкарой и турецким портом Гебзе. Далее контейнеры доставляются морем сервисами Fesco до Санкт-Петербурга. Первый состав по новой схеме, включавший 40 TEU, был отправлен 19 сентября. В компании оценивают продолжительность перевозки примерно в 20 дней.

Сервис предполагает движение грузов в обоих направлениях. Помимо поставок из Турции, новая логистическая схема будет использоваться для отправки российской продукции в центральные районы страны.

Изменение маршрута связано с необходимостью обеспечить устойчивость перевозок, сообщил заместитель гендиректора Fesco по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов. По его словам, железнодорожный участок до Гебзе был сохранен, тогда как порт назначения в России был изменен.

Таким образом, Fesco продолжит обслуживать грузопоток между Анкарой и Россией через Гебзе, но российское плечо морской перевозки теперь будет проходить через Санкт-Петербург вместо Новороссийска.

Наталья Белоштейн