В Новороссийске опровергли слухи о строительстве проматория для переработки тел в компост

Власти Новороссийска опровергли сообщения о планах построить в городе объект для замораживания тел умерших в жидком азоте. Проект «Проматорий: от прощания к возрождению» предполагает создание центра для увековечения памяти об умерших домашних животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщили, что в Новороссийске планируют создать объект альтернативного захоронения, где тела умерших якобы будут замораживать с помощью жидкого азота и «превращать в компост». Как пояснили в мэрии, журналисты узнали о проекте из распоряжения об утверждении муниципального портфеля проектов, опубликованного на сайте администрации. В документе значится проект «Проматорий: от прощания к возрождению» — за счет внебюджетных средств, с октября 2026-го по май 2033 года.

Вице-мэр Новороссийска Рафаэль Бегляров пояснил, что идея была воспринята неверно. По его словам, проматорий — это созерцательный проект для тех, кто ищет экологичный способ увековечить память о питомцах. Он создается в селе Глебовка и интегрируется в концепцию «Зеленого каркаса».

Подробнее — в материале «Это не крематорий и не кладбище».

Алина Зорина