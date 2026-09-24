Конкурс на пост главы Новороссийска планируют объявить в октябре

В Новороссийске готовятся к конкурсу на пост главы города. Депутаты комитета городской думы по законности и правопорядку рассмотрели проект решения о его проведении. Сам конкурс, как ранее сообщал глава города Андрей Кравченко, планируется объявить в двадцатых числах октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Кравченко возглавляет Новороссийск с декабря 2021 года. Срок его полномочий истекает 29 декабря 2026 года.

После назначения конкурса сформируют комиссию из восьми человек: половину ее состава определит городская дума, еще четырех членов назначит губернатор Краснодарского края. Комиссия рассмотрит заявки претендентов и представит депутатам не менее двух кандидатов. Главу на пятилетний срок выберет городская дума.

Сам Андрей Кравченко ранее не исключал своего участия в новом конкурсе. При этом, конкретных планов он пока не называл, заявив, что определится после официального объявления процедуры.

По закону конкурс может занимать от 60 до 90 дней.

Наталья Белоштейн