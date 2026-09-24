Около 70 редких и исчезающих деревьев в заповеднике «Утриш» были повреждены БПЛА

Около 160 деревьев получили повреждения в заповеднике «Утриш» после пяти пожаров, возникших 8 сентября в результате атаки с применением БПЛА. Около 70 уничтоженных огнем деревьев относятся к редким и исчезающим видам, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник “Утриш”» Дмитрий Онохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sbmaslova Фото: t.me / sbmaslova

Пять очагов возгорания одновременно возникли на территории заповедника 8 сентября. Общая площадь пожаров составила 7,28 га. О ликвидации огня на территории «Утриша» оперативный штаб Краснодарского края сообщил 14 сентября.

По итогам предварительного обследования около 160 деревьев были повреждены до степени прекращения роста. В их числе — можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная. Наиболее серьезно пострадали старые усохшие можжевельники, а также молодые деревья диаметром до 15 см, ослабленные засухой.

Как отметил господин Онохов, хвойные можжевеловые леса, которые пострадали от верхового пожара, будут восстанавливаться медленнее. На участках с широколиственными породами, где огонь распространялся низовым пожаром, восстановление, по его оценке, будет идти быстрее — в том числе за счет прикорневой поросли и семян сохранившихся взрослых деревьев.

По данным заповедника, благодаря работе добровольной пожарной дружины огонь не распространился на ценные старовозрастные можжевельники. Сильно поврежденные участки имеют точечный характер и соседствуют с деревьями, способными к семяношению. В дальнейшем восстановлению растительности будут способствовать перенос семян и плодов птицами, насекомыми и другими животными.

Заповедник «Утриш» был учрежден в 2010 году и расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в число российских заповедников с наибольшим разнообразием растительных видов. Площадь территории составляет 9,9 тыс. га земельно-лесного фонда и 1,43 тыс. га морской акватории.

Вячеслав Рыжков