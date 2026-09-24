Главные новости к утру 24 сентября

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Нью-Йорк для переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на Генассамблее ООН, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, стороны продолжат обсуждение, начатое во время визита американской делегации в Москву в начале сентября.

Москва по дипломатическим каналам проработает предложение президенту России Владимиру Путину посетить саммит G20 в Майами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 81-й сессии Генассамблеи ООН провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Глава МИД РФ также встретился с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

OpenAI планирует предоставить Украине доступ к своей системе киберзащиты Daybreak. Инструмент будет использоваться для защиты гражданской инфраструктуры.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом. У трапа его лично встретил американский президент Дональд Трамп.

Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в окончательной редакции. Ее обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти.

США и Китай договорились о продлении торгового перемирия до 10 января, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Соглашение включало в себя снижение некоторых американских пошлин и приостановку части ограничений на экспорт.

Пакистан нанес удары по инфраструктуре, которая используется для запуска и хранения беспилотников в Афганистане. По словам пакистанского министра информации, это стало ответом на вчерашнюю атаку дронов со стороны Кабула.

Законодатели и профильные чиновники в США и Евросоюзе рассматривают технологии ограничения солнечного света как возможный инструмент для борьбы с глобальным потеплением, сообщает Politico со ссылкой на источники.