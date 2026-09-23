Reuters: Дмитриев вылетел в США на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вылетел в США для переговоров с представителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам источников, встреча состоится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. Reuters отмечает, что темой переговоров станут вопросы, затронутые во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в начале сентября, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Российская сторона встречу не анонсировала. В последний раз господин Дмитриев участвовал в переговорах с американской делегацией в январе 2026 года. Они проходили в Майами. Тогда Россия участвовала в трехсторонних переговорах с Украиной и США по поводу прекращения российско-украинского конфликта.