Си Цзиньпин прибыл в США на переговоры с Трампом
Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился на базе ВВС США «Эндрюс», сообщает South China Morning Post (SCMP). У трапа его лично встретил американский президент Дональд Трамп.
Визит руководителя Китая в США пройдет с 23 по 25 сентября. Си Цзиньпин прибыл в сопровождении супруги Пэн Лиюань, главы секретариата ЦК КПК Цай Ци и министра иностранных дел Ван И. Для китайской делегации перед самолетом расстелили красную дорожку. Борт председателя КНР встретили шеренгой истребителей F-16 и F-22, передает пресс-пул Белого дома.
24 сентября Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут основные переговоры. На них планируется обсудить продление тарифного перемирия, торговлю, поставки критических минералов, а также тему ИИ.
Как сообщала Financial Times, личная встреча председателя КНР на авиабазе «Эндрюс» нарушает протокол, который был установлен 60 лет назад. Согласно нему, американские президенты принимают мировых лидеров уже в Белом доме. Господин Трамп ранее уже нарушил эту формальность, встретив президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже год назад. По информации The Wall Street Journal, Пекин просил Вашингтон о присвоении высшего дипломатического статуса визиту Си Цзиньпина и соблюдении всех почестей.
По оценке Василия Кашина, основой договоренностей США и Китая может быть взаимный отказ от ударов по производственным цепочкам, где каждая сторона занимает доминирующее положение. Для Китая это редкоземельные металлы и аккумуляторы, для США — отдельные виды микроэлектроники и продукция гражданской авиации. Поэтому поставки критических минералов связаны с обсуждением американских ограничений на технологический экспорт, а не существуют отдельно от торгового перемирия.
В июне 2025 года Вашингтон добивался отмены китайского экспортного контроля за редкоземельными металлами: поставки из КНР фактически остановились после введенных в апреле ограничений. В качестве встречного шага США были готовы вывести из-под тарифных и нетарифных ограничений часть товаров, включая авиадвигатели и комплектующие к ним.
Договоренности ограничивает взаимное недоверие к исполнению обязательств. В июне 2025 года Пекин обвинял США в нарушении перемирия из-за новых правил экспорта чипов, визовых требований для китайских студентов и прекращения продаж программного обеспечения, а Дональд Трамп в ответ обвинял Китай в затягивании разрешений на экспорт важных минералов; после этого Вашингтон ввел дополнительные ограничения на поставки чипов. Ранее, в начале мая 2025 года, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на 90 дней, но после переговоров в Женеве ожидаемого снятия ограничений на редкоземельные металлы не произошло.