Си Цзиньпин прибыл в США на переговоры с Трампом

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился на базе ВВС США «Эндрюс», сообщает South China Morning Post (SCMP). У трапа его лично встретил американский президент Дональд Трамп.

Визит руководителя Китая в США пройдет с 23 по 25 сентября. Си Цзиньпин прибыл в сопровождении супруги Пэн Лиюань, главы секретариата ЦК КПК Цай Ци и министра иностранных дел Ван И. Для китайской делегации перед самолетом расстелили красную дорожку. Борт председателя КНР встретили шеренгой истребителей F-16 и F-22, передает пресс-пул Белого дома.

24 сентября Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут основные переговоры. На них планируется обсудить продление тарифного перемирия, торговлю, поставки критических минералов, а также тему ИИ.

Как сообщала Financial Times, личная встреча председателя КНР на авиабазе «Эндрюс» нарушает протокол, который был установлен 60 лет назад. Согласно нему, американские президенты принимают мировых лидеров уже в Белом доме. Господин Трамп ранее уже нарушил эту формальность, встретив президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже год назад. По информации The Wall Street Journal, Пекин просил Вашингтон о присвоении высшего дипломатического статуса визиту Си Цзиньпина и соблюдении всех почестей.