Лавров провел переговоры с генсекретарем ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Встреча прошла на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Переговоры прошли в закрытом режиме. Пресс-служба МИД РФ сообщила, что на встрече дипломаты «акцентировали необходимость оздоровления атмосферы и восстановления взаимоуважительного диалога» на площадке Генеральной Ассамблеи. Российский министр выразил надежду, что текущая сессия «будет выстраиваться в профессиональном и деполитизированном ключе», чтобы совместно найти ответы на глобальные вызовы и угрозы, подчеркнули в МИД.

Глава МИД РФ уже встретился на сессии Генассамблеи с госсекретарем США Марко Рубио. На переговорах, которые длились более часа, обсуждался конфликт на Украине. Кроме того, российский министр встретился с главами МИД Сирии, Египта и Кубы.

Подробнее о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио — в материале «Ъ» «Туман Генассамблеи».