Лавров провел переговоры с генсекретарем ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Встреча прошла на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Переговоры прошли в закрытом режиме. Пресс-служба МИД РФ сообщила, что на встрече дипломаты «акцентировали необходимость оздоровления атмосферы и восстановления взаимоуважительного диалога» на площадке Генеральной Ассамблеи. Российский министр выразил надежду, что текущая сессия «будет выстраиваться в профессиональном и деполитизированном ключе», чтобы совместно найти ответы на глобальные вызовы и угрозы, подчеркнули в МИД.
Глава МИД РФ уже встретился на сессии Генассамблеи с госсекретарем США Марко Рубио. На переговорах, которые длились более часа, обсуждался конфликт на Украине. Кроме того, российский министр встретился с главами МИД Сирии, Египта и Кубы.
Подробнее о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио — в материале «Ъ» «Туман Генассамблеи».
Генеральный секретарь ОБСЕ не подменяет государства в принятии решений: его роль в описанном механизме — поддержать урегулирование, предоставить площадку для поиска общего языка и реализовать договоренности, достигнутые странами. Поэтому восстановление диалога означает не самостоятельную инициативу секретариата, а возвращение организации к функции посредника между участниками.
Возможности ОБСЕ ограничены правилом консенсуса: любое решение должны поддержать все 57 государств-участников, причем каждая страна может заблокировать вопрос. Такая конструкция делает работу площадки зависимой от готовности самих государств договориться и объясняет, почему генсек может содействовать диалогу, но не гарантировать принятие общего решения.