Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

Дипломаты обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ, а также обсудили вопросы подготовки к министерской встрече, запланированной на 3–4 декабря в Лугано.

Господин Лавров ранее провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио — их встреча длилась более часа и была посвящена обсуждению конфликта на Украине. На полях сессии Генассамблеи глава МИД РФ также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ и главами МИД Сирии, Египта и Кубы.