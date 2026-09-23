Песков: Россия приветствует приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Россия приветствует приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Москва по дипломатическим каналам проработает это предложение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы признательны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам»,— сказал господин Песков «Интерфаксу».

По словам госсекретаря США Марко Рубио, визит Владимира Путина на мероприятие позволит ему пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. По данным Bloomberg, российский президент планирует пропустить саммит G20 и посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.