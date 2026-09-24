Politico: в США и ЕС начали обсуждать технологии ограничения солнечного света

Законодатели и профильные чиновники в США и Евросоюзе рассматривают технологии ограничения солнечного света в качестве возможного инструмента для борьбы с глобальным потеплением, сообщает Politico со ссылкой на двух бывших правительственных инсайдеров.

Возможное признание солнечной геоинженерии вошло в повестку частично благодаря некоторым крупным экологическим группам и лидерам климатической политики, которые начали открыто призывать к активизации исследований технологий отражения солнечного света, заявила старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Center for Future Generations Синтии Шарф, которая ранее возглавляла отдел стратегических коммуникаций по климату при генсеке ООН.

Раньше подобные технологии считались табу для экологов из-за возможного разрушения озонового слоя, изменения погоды и провоцирования геополитических конфликтов. Кроме того, ограничение солнечного света не устраняет главные причины потепления: сжигание нефти, газа и угля, отмечает госпожа Шарф.

Однако инвестиции из Кремниевой долины в стартапы в области солнечной геоинженерии перевели перспективу ограничения солнечного света в категорию возможных, добавила Синтия Шарф.

«Дискуссия смещается — преимущественно за закрытые двери»,— сказала она. По ее словам, интерес к технологиям уже проявляют министерства сельского хозяйства, торговли, иностранных дел и обороны».

Как отмечает Politico, инвесторы стартапов делают ставку на то, что скоро в мире станет настолько жарко, что правительства начнут платить за доступ к технологиям блокировки солнечного света.

Этим летом страны Европы затронула продолжительная и рекордная жара — температуры достигали 40 градусов. Это привело к масштабным лесным пожарам и обмелению рек. Последовавшая за жарой засуха уже привела к рекордному неурожаю. По данным EUobserver, суммарные потери могут составить около €800 млрд.