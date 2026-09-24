Армия Пакистана атаковала Кандагар

Пакистан нанес удары по афганской инфраструктуре, которая используется для запуска и хранения беспилотников, сообщил министр информации страны Атаулла Тарар. По его словам, это стало ответом на вчерашнюю атаку дронов со стороны Кабула, которую пакистанской ПВО удалось успешно отразить.

Взрывы раздались в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщил Tolonews замминистра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид. По его словам, при ударах никакого ущерба причинено не было.

«Пакистан призывает режим афганских талибов немедленно прекратить любую враждебную деятельность против Пакистана»,— написал господин Тарар в соцсети X. Власти страны потребовали от Кабула принять меры против «террористических структур, действующих с афганской земли».

Власти Афганистана отвергают обвинения в причастности к вчерашнему налету БПЛА на Пакистан, сообщало Tolonews со ссылкой на источники.

21 сентября Пакистан нанес авиаудары по афганским провинциям Пактика и Кунар — погибли три человека погибли и четверо получили ранения. Афганистан тогда обещал ответить на действия Пакистана.