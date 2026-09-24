Бессент: США и Китай продлили торговое перемирие до января
США и Китай договорились о продлении торгового перемирия до 10 января, заявил американский министр финансов Скотт Бессент после встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Соглашение, о котором идет речь, было подписано осенью 2025 года. Оно включало в себя снижение некоторых американских пошлин и приостановку части ограничений на экспорт.
«Мы встретились сегодня, чтобы проверить, сможем ли мы заключить более крупную сделку вместо серии мелких договоренностей. Сегодня мы договорились, что продлим то, что называем "Пусанским соглашением"»,— сказал господин Бессент в эфире телеканала Fox News (цитата по Reuters). Срок соглашения истекал 10 ноября.
Американский министр отметил, что до января стороны могут согласовать более масштабный пакет экономических договоренностей. Однако также возможен вариант, при котором они просто продлят действующее соглашение на более длительный срок.
В среду в США с трехдневным государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его лично встретил президент Дональд Трамп. Политики проведут основные переговоры 24 сентября.
Как отмечает NBC News, с воскресенья Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир ведут переговоры с китайскими коллегами с целью подготовить почву для государственного визита Си Цзиньпина.
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Продление сохраняет взаимную связку уступок: США снизили дополнительные тарифы на китайский экспорт с 20% до 10%, а Китай отложил меры, ограничивавшие поставки редкоземельных металлов в США. Именно доступ к этим материалам остается одним из ключевых предметов спора: Вашингтон считает китайские ограничения источником неопределенности и добивается поэтапных шагов для ее устранения.
У этой связки уже был срыв: поставки ключевых материалов оставались эпизодическими, после чего США ограничили экспорт технологий. Поэтому более крупный пакет должен урегулировать не только тарифы, но и выполнение взаимных обязательств по поставкам и экспортным ограничениям. При этом торговый представитель США заявлял, что полноценной «грандиозной сделки» не будет из-за различий между экономиками и политическими системами двух стран.