Главные новости за 23 сентября. Ростов-на-Дону и область

В январе-июле 2026 года в Ростовской области в эксплуатацию ввели около 1,3 млн кв. м жилья — 95,5% от показателя за аналогичный период прошлого года.

В Ростовской области в рамках федеральной «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона реализуется 15 мероприятий. Общий объем финансирования программы до 2030 года составляет 105,5 млрд руб., из которых 99,4 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, 6,1 млрд руб. — на бюджеты субъектов и 13,9 млн руб. — на внебюджетные источники.

В Ростове-на-Дону вынесли заочные приговоры за участие в бандформировании. Сейчас осужденные находятся в международном розыске.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «ЮгАгроХолдинг» в пользу ООО «Родные поля» 282,4 млн руб. процентов за пользование денежными средствами и 1,8 млн руб. госпошлины. Суд пришел к выводу, что перечисления по договору поставки сельхозпродукции фактически использовались для финансирования «ЮгАгроХолдинга», а не в качестве авансов за товар.

Таганрогский городской суд Ростовской области огласил приговор по делу руководителя местного отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксаны Терземан, а также старшей медсестры учреждения Лианы Юсуповой и медицинского регистратора Олеси Хан.

Сельхозпроизводители Ростовской области в январе—августе 2026 года произвели 523,5 тыс. тонн молока — 75,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. В августе производство составило 82,3 тыс. тонн, снизившись на 20,4% год к году. Об этом говорится в материалах Ростовстата.