В Ростовской области за семь месяцев ввели 1,3 млн квадратных метров жилья

В январе-июле 2026 года в Ростовской области в эксплуатацию ввели около 1,3 млн кв. м жилья — 95,5% от показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация размещена на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

Объем строительных работ в области за январь—июль составил 190,4 млрд руб., увеличившись на 4,4% год к году.

Согласно отчету, ввод жилья идет в соответствии с планом, сформированным с учетом готовности объектов, отмены ряда льготных ипотечных программ и высокой ключевой ставки Банка России.

С 2025 года в Ростовской области реализуется новая градостроительная политика, основанная на механизме комплексного развития территорий (КРТ). Она предусматривает переход от точечной застройки к комплексному освоению и обновлению территорий с одновременным развитием социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время в регионе реализуется 11 проектов КРТ.

Наталья Белоштейн