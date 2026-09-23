В Ростовской области на оздоровление Дона направят 105,5 млрд рублей

В Ростовской области в рамках федеральной «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона реализуется 15 мероприятий. Общий объем финансирования программы до 2030 года составляет 105,5 млрд руб., из которых 99,4 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, 6,1 млрд руб. — на бюджеты субъектов и 13,9 млн руб. — на внебюджетные источники. Соответствующая информация содержится в отчете регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году в регионе обследовали 12 водных объектов и 76 бесхозяйных гидротехнических сооружений. Кроме того, ведутся работы по расчистке русла реки Чепрак в Пролетарске. В 2027–2030 годах планируется привлечь 539,6 млн руб. на расчистку 17 км реки Быстрой в Морозовске и Тацинском районе. Еще 56,9 млн руб. предусмотрено на расчистку 1,13 км реки Егорлычек.

Крупнейшим проектом в рамках программы остается строительство Багаевского гидроузла на Дону. Стоимость действующего госконтракта на строительство объектов второго этапа составляет 40,5 млрд руб., ввод комплекса запланирован на 2029 год. Работы ведутся за счет федерального бюджета.

Продолжается и реконструкция Донского магистрального канала. На второй этап проекта заключен контракт на 1,4 млрд руб., завершить работы планируется в 2027 году. На третий этап предусмотрено 1,1 млрд руб., его ввод запланирован на 2028 год. Еще 1,5 млрд руб. направлено на реконструкцию Нижне-Донской оросительной системы, которую также планируется завершить в 2028 году.

В 2026 году в регионе продолжается строительство трех комплексов очистных сооружений. В Красносулинском районе объект мощностью 10 тыс. куб. м в сутки готов на 100%, в Целинском районе объект мощностью 750 куб. м в сутки — на 98%. В Звереве проектируется и строится комплекс производительностью 5,2 тыс. куб. м в сутки. После получения отрицательного заключения госэкспертизы проект дорабатывается.

Кроме того, в рамках «дорожной карты» планируется реконструкция трех рыбоводных предприятий общей стоимостью 1,1 млрд руб. По двум объектам — Донскому и Аксайско-Донскому рыбоводным заводам, источники финансирования реконструкции пока не определены.

«Дорожная карта» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона утверждена правительством РФ в 2021 году и рассчитана до 2030 года.

Наталья Белоштейн