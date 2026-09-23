Экс-руководителя таганрогского морга приговорили к сроку в колонии за коррупцию

Таганрогский городской суд Ростовской области огласил приговор по делу руководителя местного отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксаны Терземан, а также старшой медсестры учреждения Лианы Юсуповой и медицинского регистратора Олеси Хан. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, фигурантки с 2020 года систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и др.). «В морге есть официальный прейскурант на все услуги, но сотрудники в большинстве случаев брали оплату наличными и „мимо кассы“. Сумма взятки составляла от 17 тыс. до 30 тыс. руб. В деле фигурирует несколько эпизодов, общая сумма составляет 386 тыс. руб.»,— рассказывал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Следователями было возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении руководителя и ряда сотрудников бюро. В посредничестве при передаче взяток сотрудникам ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» признался работник таганрогского ритуального бюро «Некрополь». Он дал показания против всех троих фигуранток и проходил по делу свидетелем.

Оксане Терземан назначено пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., Лиане Юсуповой три с половиной года общего режима со штрафом 400 тыс. руб., Олесе Хань — 2,5 года общего режима со штрафом 250 тыс. руб.

Кристина Федичкина