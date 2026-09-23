За восемь месяцев ростовские фермеры сократили производство молока почти на четверть

Сельхозпроизводители Ростовской области в январе—августе 2026 года произвели 523,5 тыс. тонн молока — 75,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. В августе производство составило 82,3 тыс. тонн, снизившись на 20,4% год к году. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за восемь месяцев составило 203 тыс. тонн — 80,3% к январю—августу 2025 года. В августе было произведено 25,3 тыс. тонн мяса, что на 20,5% меньше, чем годом ранее.

Производство яиц за январь—август достигло 912,5 млн штук, увеличившись на 0,4% год к году. В августе показатель составил 102,6 млн штук — на 9,2% меньше, чем в августе 2025 года.

Средний удой молока от одной коровы в январе—августе составил 3 486 кг, увеличившись на 0,3% к уровню прошлого года. В августе средний удой достиг 526 кг — на 5,2% больше, чем годом ранее.

Валерий Климов