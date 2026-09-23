На Дону суд взыскал с «ЮгАгроХолдинга» 282 млн рублей в пользу «Родных полей»

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «ЮгАгроХолдинг» в пользу ООО «Родные поля» 282,4 млн руб. процентов за пользование денежными средствами и 1,8 млн руб. госпошлины. Суд пришел к выводу, что перечисления по договору поставки сельхозпродукции фактически использовались для финансирования «ЮгАгроХолдинга», а не в качестве авансов за товар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор возник из договора покупки сельскохозяйственной продукции от 2 июня 2021 года. С конца 2022 года по июль 2025-го стороны заключили 67 спецификаций на 2,2 млрд руб. При этом «Родные поля» перечислили «ЮгАгроХолдингу» почти 7,2 млрд руб., тогда как продукции было поставлено примерно на 1,9 млрд руб.

По версии истца, необеспеченные поставками средства фактически представляли собой финансирование компании. Около 2 млрд руб. «ЮгАгроХолдинг» вернул самостоятельно, еще 2,9 млрд руб. погасило третье лицо — GRAINFLOWER DMCC, а 960 млн руб. были зачтены по другим обязательствам.

Суд обратил внимание, что договор предусматривал преимущественно постоплату после приемки товара и получения сопроводительных документов. При этом более 5 млрд руб. были перечислены без спецификаций, то есть без согласования вида, количества и цены продукции.

При оценке отношений сторон суд также учел их корпоративную связанность. С момента создания «ЮгАгроХолдинга» в июне 2021 года его единственным участником было «Родные поля». Впоследствии доля последнего составляла 99,95%, а с августа 2023 года единственным участником «ЮгАгроХолдинга» стал Петр Ходыкин. Суд сослался на ранее рассмотренные споры и отметил, что Ходыкин, несмотря на изменения в структуре владения, продолжал влиять на деятельность «Родных полей».

«ЮгАгроХолдинг» настаивал на реальности договора поставки и указывал, что авансирование широко используется в сельскохозяйственном секторе. Ответчик также просил назначить бухгалтерскую экспертизу, истребовать документы из налоговой инспекции и привлечь к делу Петра Ходыкина. Суд эти ходатайства отклонил.

При этом суд счел, что перечисление крупных сумм без встречной поставки не соответствовало экономическим интересам «Родных полей». Проценты за пользование денежными средствами за период с 31 декабря 2022 года по 22 июля 2025 года составили 282,4 млн руб. Собственного контррасчета ответчик не представил.

В итоге суд взыскал с «ЮгАгроХолдинга» 282,4 млн руб. процентов в пользу «Родных полей» и 1,8 млн руб. расходов по госпошлине.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что зернотрейдер «Родные поля» взыскал с бывшего владельца Петра Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над компанией.

Наталья Белоштейн