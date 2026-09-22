Главные новости за 22 сентября. Сочи

В Сочи за год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась на 12,4%, до 42,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 14,9%, до 64,1 тыс. руб. На рынке крупных городов России ставки аренды жилья снизились впервые с 2020 года.

В Сочи явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 65,13%, в голосовании приняли участие более 350 тыс. избирателей. По федеральному округу «Единая Россия» получила около 54% голосов, а в одномандатном округе №54 победил Константин Затулин с результатом около 47%.

Из Сочи планируют запустить регулярные рейсы в Саудовскую Аравию, в том числе в Эр-Рияд, а также возобновить полеты в Кувейт и Бахрейн. Новые направления прорабатываются по итогам переговоров представителей холдинга «Аэродинамика» с зарубежными партнерами на туристической выставке Arabian Travel Market 2026 в Дубае.

Центр организации дорожного движения Сочи за год работы совместно со смежными службами отработал более 7 тыс. обращений и нештатных ситуаций, включая свыше 430 случаев падения деревьев на проезжую часть и более 90 обрывов проводов. В городе установили 53 датчика мониторинга, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать дорожную обстановку, быстрее реагировать на внештатные ситуации и выявлять потенциальные риски.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги и соседа. По версии следствия, утром 19 сентября в селе Хлебороб мужчина во время ссоры из-за ревности ударил жену ножом, а затем в соседнем дворе несколько раз ударил ножом соседа, оба потерпевших скончались на месте.