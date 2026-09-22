В Сочи местного жителя обвиняют в убийстве жены и соседа

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в убийстве супруги и соседа (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, утром 19 сентября 2026 года фигурант и его 50-летняя жена находились во дворе своего дома в селе Хлебороб, где между ними возникла ссора на почве ревности обвиняемого к соседу. Во время конфликта мужчина ударил жену ножом в шею и спину, в результате чего она скончалась на месте.

После этого обвиняемый подошел к соседнему двору, где находился 58-летний мужчина, и ударил его несколько раз тем же ножом в грудь и шею. От полученных колото-резаных ранений потерпевший также скончался на месте. О произошедшем фигурант сообщил родственнику, который обратился в экстренные службы.

Следователь и криминалист краевого СКР осмотрели место происшествия. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжается комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы.

Алина Зорина