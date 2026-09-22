ЦОДД Сочи за год отработал более 7 тысяч обращений и нештатных ситуаций

Центр организации дорожного движения Сочи за год работы совместно со смежными службами отработал более 7 тыс. обращений и нештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ЦОДД работает в круглосуточном режиме и обеспечивает мониторинг городской дорожной сети. Специалисты в режиме реального времени отслеживают транспортную обстановку, выявляют нештатные ситуации и координируют работу городских, краевых и федеральных служб.

«Уже установлено 53 датчика мониторинга. Это позволит расширить охват дорожной сети, точнее оценивать обстановку и не только быстрее реагировать на возникающие внештатные ситуации, но и заранее выявлять потенциальные риски»,— заявил глава города Андрей Прошунин.

За год работы устранено свыше 430 случаев падения деревьев на проезжую часть и более 90 обрывов проводов. Благодаря круглосуточным наблюдениям специалисты передают информацию ответственным службам и координируют действия подрядных организаций.

Алина Зорина