Из Сочи возобновят полеты в Кувейт и Бахрейн и запустят регулярные рейсы в Эр-Рияд

Из Сочи запланирован запуск регулярных рейсов в Саудовскую Аравию, в частности, в Эр-Рияд, и возобновление полетов в Кувейт и Бахрейн. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В рамках крупнейшей туристической выставки Ближнего Востока Arabian Travel Market 2026 в Дубае представители холдинга «Аэродинамика» провели ряд переговоров с зарубежными партнерами. По итогам обсуждений стало известно, что сейчас прорабатываются два новых зарубежных направления из Сочи.

Кроме того, партнерам презентовали проект нового пассажирского терминала аэропорта Краснодар и провели встречи по возобновлению международных рейсов.

Алина Зорина