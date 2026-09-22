Аренда однокомнатных квартир в Сочи за год подешевела на 12,4%

Ставки долгосрочной аренды жилья в крупных городах России впервые с 2020 года снизились. В Сочи стоимость аренды однокомнатных квартир за год сократилась на 12,4%, до 42,9 тыс. руб. в месяц, следует из данных «Циана», которые приводит «РИА Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Аналитики изучили рынок в 38 крупнейших городах России, а также в Московской и Ленинградской областях. В среднем по исследованным городам аренда однокомнатных квартир за год снизилась на 2,2%, до 29,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 5,7%, до 40,3 тыс. руб.

Наиболее заметное снижение ставок на однокомнатные квартиры зафиксировали в Самаре — на 13,3%, до 27,4 тыс. руб. в месяц. Сочи занял второе место с сокращением на 12,4%. В Новокузнецке аренда однушек снизилась на 9,9%, до 20,9 тыс. руб.

В Москве стоимость аренды однокомнатных квартир за год уменьшилась на 0,7%, до 71,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 8,4%, до 45,6 тыс. руб.

Снизились в Сочи и ставки на двухкомнатные квартиры. За год их аренда подешевела на 14,9%, до 64,1 тыс. руб. в месяц. Более существенное снижение зафиксировали в Москве — на 18,6%, до 110,5 тыс. руб. В Екатеринбурге аренда двушек снизилась на 13,8%, до 42,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 9,9%, до 67,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте аренда комнаты в сентябре 2026 года составила 19,4 тыс. руб. в месяц, снизившись за год на 2,6%. В среднем по России аренда комнат, напротив, подорожала на 11%, до 12,8 тыс. руб. в месяц.

Мария Удовик