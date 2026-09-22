Явка на выборах в Госдуму в Сочи составила 65,13%

В Сочи подвели итоги выборов депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. По данным избирательной комиссии, явка по федеральному избирательному округу составила 65,13% — в голосовании приняли участие более 350 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По одномандатному избирательному округу явка составила 63,91%, проголосовали около 340 тыс. граждан.

По итогам голосования по федеральному избирательному округу первое место заняла партия «Единая Россия». За нее отдали более 190 тыс. голосов, что составило около 54%.

В одномандатном избирательном округе №54 победу одержал Константин Затулин. Он получил более 160 тыс. голосов, или около 47% от общего числа.

Мария Удовик