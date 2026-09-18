Главные новости за 18 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в хищении более 1 млрд руб. у дольщиков. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%.

Концессионный проект «Таганрогский трамвай» реализуется в городе пять лет. Его реализация стала первым подобным прецедентом в России. За прошедшие годы в городскую инфраструктуру проект принес более 15 млрд руб. За время реализации было проложено 45,5 км современных путей, закуплено 50 новых вагонов. За пять лет трамваем воспользовались более 28,5 млн пассажиров.

Решение Аксайского районного суда Ростовской области об объявлении в розыск Виталия Фетисова, осужденного за хищение бюджетных денег при благоустройстве «Мухиной балки», вступило в силу. В мае 2026 года Аксайский суд вынес приговор ранее несудимому 49-летнему уроженцу Ростова-на-Дону Виталию Фетисову по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) за хищение бюджетных 36 млн руб. Решением ему было назначено восемь лет колонии общего режима, штраф в 1,5 млн руб. и запрет на три года выполнять госконтракты.

Ростовчанин стал фигурантом дела об административном правонарушении за публикацию видео последствий недавней атаки БПЛА.