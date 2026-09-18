Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области превысила 25%

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%. Об этом сообщили в пресс-службе местного избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов Госдумы, депутата Законодательного собрания региона по Ворошиловскому (западному) одномандатному избирательному округу № 30, а также на муниципальных выборах стартовало 18 сентября в 8:00 мск и завершится в 20:00 мск. Работа избирательных участков продолжится 19 и 20 сентября. В регионе задействовано порядка 2,5 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК).

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По информации правительства Ростовской области, в настоящее время регион в Госдуме представляют 12 депутатов: 11 из них — от партии «Единая Россия», один — от КПРФ.

Мария Хоперская