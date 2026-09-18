«Таганрогский трамвай» привлек 15 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру

Концессионный проект «Таганрогский трамвай» реализуется в городе пять лет. Его реализация стала первым подобным прецедентом в России. Об этом сообщила городская глава Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Светланы Камбуловой Фото: соцсети Светланы Камбуловой

За прошедшие годы в городскую инфраструктуру проект принес более 15 млрд руб. За время реализации было проложено 45,5 км современных путей, закуплено 50 новых вагонов. За пять лет трамваем воспользовались более 28,5 млн пассажиров.

Таганрогский трамвай существует с 7 ноября 1932 года. Нынешний концессионный проект рассчитан на 30 лет.

Константин Соловьев