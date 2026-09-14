Главные новости за 14 сентября. Ростов-на-Дону и область

Следователи в Таганроге инициировали проверку по факту поступления в медучреждения города граждан с признаками пищевого отравления. Основанием для начала проверочных мероприятий стала публикация в СМИ: в ней сообщалось, что пострадавшие употребили блюда в одном из заведений общественного питания.

В Ростовской области в рамках продолжающейся осенней посевной кампании озимыми засеяно 140,5 тыс. га. По словам главы региона, главная цель перед аграриями — не допустить сокращения посевных площадей под урожай 2027 года.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Еврофлекс» о взыскании с ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) задолженности по договору поставки с АО «Таганрогский металлургический завод» (входит в ТМК) в размере €322 тыс. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск Северо-Кавказского территориального управления имущественных отношений Минобороны России к МКУ «Ритуал» и комитету по управлению имуществом Таганрога о незаконном захоронении людей на земельном участке Минобороны. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта режимного корпуса № 1 следственного изолятора на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону.