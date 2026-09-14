Донские аграрии получат господдержку в ходе осенней посевной

В Ростовской области в рамках продолжающейся осенней посевной кампании озимыми засеяно 140,5 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, главная цель перед аграриями — не допустить сокращения посевных площадей под урожай 2027 года. В то же господин Слюсарь отметил, что федеральные и региональные власти принимают меры для обеспечения финансовой устойчивости хозяйств в условиях логистических ограничений и трудностей со сбытом зерна.

В частности, Минсельхоз России рассматривает введение временного моратория на банкротство аграриев и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителя даже при вынужденном отсутствии реализации зерна. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева.

На федеральном уровне прорабатывается ряд дополнительных мер: пролонгация льготных краткосрочных кредитов, предоставление отсрочки по лизинговым платежам, погектарные выплаты на проведение сева, обеспечение минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами. Рассматривается также возможность проведения государственных закупочных интервенций — механизма, направленного на стабилизацию внутренних цен на зерно и содействие аграриям в реализации продукции.

Константин Соловьев