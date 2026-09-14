Таганрогское МКУ «Ритуал» незаконно хоронило людей на землях Минобороны РФ

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск Северо-Кавказского территориального управления имущественных отношений Минобороны России к МКУ «Ритуал» и комитету по управлению имуществом Таганрога о незаконном захоронении людей на земельном участке Минобороны. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, площадь самовольно используемой территории составила 8,2 тыс. кв. м. При этом договор аренды между сторонами не заключался, правоустанавливающие документы у муниципального учреждения отсутствовали.

Минобороны потребовало взыскать с ответчика неосновательное обогащение за период с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года в размере 133,1 тыс. руб., а также 15,6 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Это уже не первый подобный иск. Ранее решениями Арбитражного суда Ростовской области с МКУ «Ритуал» и в субсидиарном порядке с комитета по управлению имуществом Таганрога уже было взыскано неосновательное обогащение за незаконное использование этого же участка в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2025 года. Таким образом, муниципальное учреждение продолжает использовать военный земельный участок под захоронения, несмотря на неоднократные судебные решения.

Суд удовлетворил основное требование в полном объеме, однако снизил сумму процентов — с заявленных 15,6 тыс. до 6,5 тыс. руб., указав, что расчет истца не соответствует положениям Гражданского кодекса РФ, поскольку договор аренды отсутствует, а задолженность формируется ежемесячно, проценты следует начислять со 2 числа месяца, следующего за месяцем образования долга. Самостоятельный расчет суда составил 6,5 тыс. руб.

Взыскание возложено на МКУ «Ритуал» как основного должника. При недостаточности у него лимитов бюджетных обязательств ответственность субсидиарно несет комитет по управлению имуществом Таганрога как главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение.

Представители ответчиков в судебное заседание не явились. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Наталья Белоштейн