Следователи проверяют обстоятельства отравления таганрожцев в заведении общепита

Следователи в Таганроге инициировали проверку по факту поступления в медучреждения города граждан с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области

Основанием для начала проверочных мероприятий стала публикация в СМИ: в ней сообщалось, что пострадавшие употребили блюда в одном из заведений общественного питания.

В рамках проверки следователи устанавливают обстоятельства инцидента, выясняют причины и условия, способствовавшие отравлению, а также оценивают, соблюдались ли требования законодательства при организации работы заведения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что донское управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа предприятия временно приостановлена. Ситуация находится на контроле.

Мария Хоперская