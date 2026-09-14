Главгосэкспертиза одобрила капремонт корпуса СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта режимного корпуса № 1 следственного изолятора на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на портале ЕРГЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Застройщиком, согласно карточке объекта, выступает ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области. Проектную документацию подготовило саратовское ООО «Арххаус». О сроках проведения капремонта пока не сообщается.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону военный суд огласил приговор по уголовному делу о захвате СИЗО-1 в центре города в июне 2024 года.

Константин Соловьев