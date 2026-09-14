На Дону суд обязал ТМК выплатить ООО «Еврофлекс» более €322 тысяч долга

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Еврофлекс» о взыскании с ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) задолженности по договору поставки с АО «Таганрогский металлургический завод» (входит в ТМК) в размере €322 тыс. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, «Еврофлекс» поставлял материалы «Тагмету» с сентября 2022 года по август 2024 года, товар был принят без замечаний, но оплачен частично. Задолженность составила €322,3 тыс., что ответчик подтвердил в отзыве. Суд взыскал долг в полном объеме в рублях по курсу ЦБ РФ.

Кроме этого, истец требовал проценты за пользование чужими денежными средствами — €62,5 тыс., ссылаясь на прекращение договора. Суд отклонил этот довод, поскольку договор автоматически продлевался при отсутствии уведомления о прекращении, а спецификации заключались именно к нему. Требование переквалифицировано в неустойку — 0,05% в день, но не более 5% от стоимости товара.

Так как расчет неустойки превысил лимит в 5%, суд взыскал максимум — € 16,1 тыс. Дополнительно с ТМК взыскано 165,1 тыс. руб. госпошлины.

По данным системы «СПАРК-Интерфаск», ООО «Еврофлекс» зарегистрировано 19 сентября 2009 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. Учредитель — Константин Панкратов, гендиректор — Владислав Пытляк. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

ПАО «Трубная металлургическая компания» создано в апреле 2001 года в Москве. Корпорация занимается оптовой торговлей металлами в первичной форме. Гендиректором является Геннадий Чикалов. Уставный капитал превышает 10 млрд руб.

Наталья Белоштейн