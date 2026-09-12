Главные новости за 12 сентября. Кавказ

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края разрабатывает региональный раздел на портале Госуслуг. Он объединит ключевые цифровые сервисы для жителей края.

Минпросвещения РФ одобрило дополнительную заявку Северной Осетии на финансирование капитального ремонта объектов образования. Республика получит еще 2,5 млрд руб. С учетом ранее выделенных средств общий объем финансирования программы составит 15 млрд руб.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мера пресечения избрана до 6 октября 2026 года включительно.

Правительство Ставропольского края направит Предгорному муниципальному округу более 66 млн руб. на обновление изношенных сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2026-2027 годах.

В августе 2026 года в Ставропольском крае на государственный учет поставили более 1 тыс. индивидуальных жилых дома общей площадью 46 тыс. кв. м. Лидером стал Шпаковский округ.