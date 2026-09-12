В Ставропольском крае создадут региональный раздел на Госуслугах

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края разрабатывает региональный раздел на портале Госуслуг. Он объединит ключевые цифровые сервисы для жителей края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На первом этапе в раздел включат порядка десяти востребованных услуг и сервисов, в том числе виджет системы «Платформа обратной связи» для оперативного взаимодействия с органами власти. Среди доступных инструментов — сервисы «Портал здравоохранения Ставропольского края» и «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края», а также чат-бот МФЦ в мессенджере МАКС.

С помощью раздела жители смогут, в частности, записаться к врачу, оплатить штрафы и госпошлины, оформить статус многодетной семьи, записать ребенка в детсад или школу.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сейчас в крае в электронном виде доступны все 87 массовых социально значимых услуг.

Наталья Белоштейн