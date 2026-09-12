Шпаковский округ возглавил рейтинг по вводу жилья на Ставрополье

В августе 2026 года в Ставропольском крае на государственный учет поставили более 1 тыс. индивидуальных жилых дома общей площадью 46 тыс. кв. м. Лидером стал Шпаковский округ. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

В округе ввели в эксплуатацию 270 объектов ИЖС общей площадью более 35,5 тыс. кв. м. Что составляет 24% от всего объема жилья, введенного в крае.

Второе место занял Предгорный округ, где на учет поставили 165 индивидуальных домов. На их долю пришлось 17% от общей площади введенного жилья.

Тройку лидеров замыкает Ставрополь. В городе ввели 131 объект площадью 18,1 тыс. кв. м, что соответствует 12% от совокупного показателя по региону.

Наталья Белоштейн