Предгорный округ получит 66 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Правительство Ставропольского края направит Предгорному муниципальному округу более 66 млн руб. на обновление изношенных сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2026-2027 годах. Постановление об этом подписал и.о. губернатора региона Алексей Хлопянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финансирование реализуют в два этапа: в 2026 году округу выделят порядка 32,4 млн руб., в следующем — почти 33,8 млн руб. Из общей суммы около 44,1 млн руб. поступит из федерального бюджета, оставшиеся 22,1 млн руб. обеспечит краевой бюджет.

Цель расходования средств — повышение качества коммунальных услуг.

Наталья Белоштейн