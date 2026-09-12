В Махачкале арестован подозреваемый в незаконном хранении оружия

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мера пресечения избрана до 6 октября 2026 года включительно, сообщили в пресс службе Верховного суда Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигуранту предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и иные действия с оружием» и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (аналогичные действия со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами).

По данным следствия, фигурант действовал в составе группы по предварительному сговору. Оружие, боеприпасы и взрывные устройства он приобрел в Кизилюрте у неустановленных лиц.

Хранились предметы по местам жительства участников группы — их планировали использовать для противоправной деятельности. При этом подозреваемый не воспользовался возможностью добровольно сдать запрещенные предметы до задержания, отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн