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Северная Осетия получит еще 2,5 млрд рублей на капремонт школ и детсадов

Минпросвещения РФ одобрило дополнительную заявку Северной Осетии на финансирование капитального ремонта объектов образования. Республика получит еще 2,5 млрд руб. С учетом ранее выделенных средств общий объем финансирования программы составит 15 млрд руб. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направят на обновление школ, детских садов, колледжей и техникумов в разных районах республики. Программа предусматривает не только ремонт зданий, но и закупку нового оборудования и мебели.

Наталья Белоштейн

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