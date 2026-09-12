Северная Осетия получит еще 2,5 млрд рублей на капремонт школ и детсадов
Минпросвещения РФ одобрило дополнительную заявку Северной Осетии на финансирование капитального ремонта объектов образования. Республика получит еще 2,5 млрд руб. С учетом ранее выделенных средств общий объем финансирования программы составит 15 млрд руб. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Средства направят на обновление школ, детских садов, колледжей и техникумов в разных районах республики. Программа предусматривает не только ремонт зданий, но и закупку нового оборудования и мебели.