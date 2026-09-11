Главные новости за 11 сентября. Ростов и область

В обновленную стратегию социально-экономического развития Батайска вошли три приоритетных инвестиционных проекта в производственной сфере общей стоимостью 1,3 млрд руб.

Аукцион по продаже государственного имущества Ростовской области за 271,3 млн руб. признан несостоявшимся — на участие не поступило ни одной заявки.

Ростов-на-Дону находится на 27 месте рейтинга стоимости аренды жилья в городах России. По данным аналитиков ресурса, снять однокомнатную квартиру в столице донского региона в августе стоило 27,8 тыс. руб. с ростом 2,3% к июлю, двухкомнатную — 34,6 тыс. руб. (+0,5%), трехкомнатную — 41,7 тыс. руб. (-0,6%).

В первом полугодии 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Ростовской области перечислили в бюджет 32 млрд руб. налоговых платежей по льготным условиям. Эта сумма составляет 15% от общих налоговых поступлений региона, достигших 214 млрд руб.

На модернизацию ряда ключевых коммунальных объектов Ростова-на-Дону направлено 930,4 млн руб. Финансирование обеспечено за счет средств Фонда национального благосостояния России.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал местную жительницу виновной в финансировании экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.