В Ростове на ремонт коммунальных объектов направили 930 млн рублей

На модернизацию ряда ключевых коммунальных объектов Ростова-на-Дону направлено 930,4 млн руб. Финансирование обеспечено за счет средств Фонда национального благосостояния России. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, на пр. Коммунистическом энергетики ведут замену более чем 500 м трубопровода. От этого участка зависит теплоснабжение свыше 100 многоквартирных домов и двух детских садов. Новые трубы рассчитаны на эксплуатацию до 25 лет, завершить работы планируют до конца сентября 2026 года.

Параллельно на ТЭЦ-2 идет капитальный ремонт энергоблоков. Необходимость модернизации обусловлена аварией, произошедшей в декабре 2025 года, когда без отопления и горячей воды остались 1,4 тыс. многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Ранее, в 2023-2024 годах, был проведен ремонт перекачивающей насосной станции «Темерник» (ООО «Ростовские тепловые сети»). В рамках проекта реализован комплекс природоохранных мероприятий — они исключают попадание стоков в р. Темерник.

В результате проведенных работ улучшено теплоснабжение более 500 жилых домов и 50 социальных объектов в центральной и западной частях Ростова.

Наталья Белоштейн